Военные РФ нанесли удар по производству и месту испытаний украинских оперативно-тактических ракет

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России нанесли удар по инфраструктуре аэродромов Украины, цеху производства компонентов и месту проведения испытаний оперативно-тактических ракет "Сапсан" противника, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства компонентов и месту проведения испытаний оперативно-тактических ракет "Сапсан"", - сказано в сообщении.

Кроме того, удары нанесены "по цехам производства, местам хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналам, складам горючего, логистическому центру ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 133-х районах", говорится в сводке.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer и 39 БПЛА самолётного типа противника, сообщает Минобороны.

По его данным, всего с начала СВО уничтожены: 648 самолётов, 283 вертолёта, 35 551 БПЛА, 585 ЗРК, 19 167 танков и других боевых бронированных машин, 1 487 боевых машин РСЗО, 17 673 орудия полевой артиллерии и миномётов, 28 157 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Вооружённые силы России нанесли удар по инфраструктуре аэродромов Украины, цеху производства компонентов и месту проведения испытаний оперативно-тактических ракет "Сапсан" противника, сообщило министерство обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства компонентов и месту проведения испытаний оперативно-тактических ракет "Сапсан"", - сказано в сообщении.