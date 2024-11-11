Поиск

Военные РФ нанесли удар по производству и месту испытаний украинских оперативно-тактических ракет

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России нанесли удар по инфраструктуре аэродромов Украины, цеху производства компонентов и месту проведения испытаний оперативно-тактических ракет "Сапсан" противника, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства компонентов и месту проведения испытаний оперативно-тактических ракет "Сапсан"", - сказано в сообщении.

Кроме того, удары нанесены "по цехам производства, местам хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналам, складам горючего, логистическому центру ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 133-х районах", говорится в сводке.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer и 39 БПЛА самолётного типа противника, сообщает Минобороны.

По его данным, всего с начала СВО уничтожены: 648 самолётов, 283 вертолёта, 35 551 БПЛА, 585 ЗРК, 19 167 танков и других боевых бронированных машин, 1 487 боевых машин РСЗО, 17 673 орудия полевой артиллерии и миномётов, 28 157 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Вооружённые силы России нанесли удар по инфраструктуре аэродромов Украины, цеху производства компонентов и месту проведения испытаний оперативно-тактических ракет "Сапсан" противника, сообщило министерство обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства компонентов и месту проведения испытаний оперативно-тактических ракет "Сапсан"", - сказано в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр" в зоне СВО

Oxera оценила ущерб миру от стихийных бедствий за десять лет в $2 трлн

Oxera оценила ущерб миру от стихийных бедствий за десять лет в $2 трлн

Песков заявил, что пока от Берлина не было сигналов о возможном разговоре Путина и Шольца

Песков опроверг информацию о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Трампа

Песков опроверг информацию о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Трампа

Аэропорт Саратова временно закрыт из-за угрозы БПЛА

Сбербанк за 10 месяцев нарастил чистую прибыль по РСБУ до 1,328 трлн рублей

Сбербанк за 10 месяцев нарастил чистую прибыль по РСБУ до 1,328 трлн рублей

Работникам кузбасской шахты "Инская" пообещали погасить долг по зарплате 18 ноября

Работникам кузбасской шахты "Инская" пообещали погасить долг по зарплате 18 ноября

ФСБ заявила о пресечении попытки угона вертолета ВКС РФ со стороны ГУР Украины

Что произошло за день: воскресенье, 10 ноября

Военные заявили о массированном ударе ВСУ дронами по гражданской инфраструктуре

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });