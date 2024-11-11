РФ ведет переговоры с Украиной о возвращении домой жителей Курской области

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что 13 жителей Курской области находятся в Сумской области Украины, ведутся переговоры об их возвращении.

"У нас есть достоверные сведения о 13 гражданах Российской Федерации, которые перемещены в Сумскую область Украины. И сегодня мы ведем переговоры с украинской стороной о возможном возвращении их в Россию", - сказала Москалькова журналистам в понедельник.

По ее словам, сейчас самое главное - обеспечить безопасность мирных жителей Курской области, дать им все необходимое и вернуть домой.

Ранее Москалькова сообщала, что более 1000 жителей Курской области были насильно перемещены в неизвестном направлении. Информацию об этом она передала своему украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу.