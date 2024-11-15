Поиск

Москалькова передала Киеву документы на 23 курян для возвращения их в РФ

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова передала украинской стороне документы на 23 перемещенных на Украину жителей Курской области для возвращения их домой.

Как сказала она журналистам в пятницу, в настоящее время продолжается диалог с Международным Комитетом Красного Креста, а также с украинским омбудсменом о процедуре возвращения курян.

"Я направила полный пакет документов в отношении 23 граждан, которые находятся сегодня в Сумской области с тем, чтобы эти документы можно было бы использовать для оформления перехода через границу и возвращения в Россию", - сказала Москалькова.

По ее словам, установлены достоверные сведения о том, что эти граждане находятся в Сумской области. Москалькова отметила, что среди них есть новорожденный ребенок, бабушка с трехлетней девочкой, инвалид-колясочник, пожилые люди.

Как сказала омбудсмен, переданные ею документы сейчас рассматриваются уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины и его офисом. "Мы надеемся, что гуманитарный коридор, который установлен между двумя омбудсменами, будет продолжать работать во имя милосердия, гуманизма и человека", - добавила она.

Ранее Москалькова заявляла, что получила информацию о том, что более 1000 жителей Курской области были насильно перемещены в неизвестном направлении. Информацию об этом она передала своему украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу.

Татьяна Москалькова Украина Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В РКН заявили, что не зафиксировали изменений в качестве работы YouTube в РФ

В РКН заявили, что не зафиксировали изменений в качестве работы YouTube в РФ

Минпросвещения РФ создаст единый школьный учебник по информатике

Москалькова обратилась к Минобороны за разъяснением механизма демобилизации

Москалькова обратилась к Минобороны за разъяснением механизма демобилизации
Военная операция на Украине

Военные РФ за неделю взяли под контроль 5 населенных пунктов в Харьковской области и ДНР

В Кремле не считают приоритетной проблему замедления YouTube в РФ

В Кремле не считают приоритетной проблему замедления YouTube в РФ

Осужденный на 18 лет экс-глава Минздрава Приангарья заключил военный контракт

Осужденный на 18 лет экс-глава Минздрава Приангарья заключил военный контракт

В Кировской области задержали подростка, готовившего диверсию на железной дороге

Майнерам могут запретить работу в ряде регионов с декабря

Майнерам могут запретить работу в ряде регионов с декабря

Мэр Самары ушла в отставку

Жители курского приграничья получат выплаты за все утраченные автомобили

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });