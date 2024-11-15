Москалькова передала Киеву документы на 23 курян для возвращения их в РФ

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова передала украинской стороне документы на 23 перемещенных на Украину жителей Курской области для возвращения их домой.

Как сказала она журналистам в пятницу, в настоящее время продолжается диалог с Международным Комитетом Красного Креста, а также с украинским омбудсменом о процедуре возвращения курян.

"Я направила полный пакет документов в отношении 23 граждан, которые находятся сегодня в Сумской области с тем, чтобы эти документы можно было бы использовать для оформления перехода через границу и возвращения в Россию", - сказала Москалькова.

По ее словам, установлены достоверные сведения о том, что эти граждане находятся в Сумской области. Москалькова отметила, что среди них есть новорожденный ребенок, бабушка с трехлетней девочкой, инвалид-колясочник, пожилые люди.

Как сказала омбудсмен, переданные ею документы сейчас рассматриваются уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины и его офисом. "Мы надеемся, что гуманитарный коридор, который установлен между двумя омбудсменами, будет продолжать работать во имя милосердия, гуманизма и человека", - добавила она.

Ранее Москалькова заявляла, что получила информацию о том, что более 1000 жителей Курской области были насильно перемещены в неизвестном направлении. Информацию об этом она передала своему украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу.