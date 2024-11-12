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Житель белгородского села Дроновка подорвался на взрывном устройстве

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном пострадавшем в селе Дроновка, въезд в которое ограничен.

"В закрытом населенном пункте мужчина подорвался на взрывном устройстве. Раненый мужчина попутным транспортом был доставлен в Грайворонскую ЦРБ. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и осколочные ранения мягких тканей лица. После оказания необходимой медицинской помощи он будет проходить лечение амбулаторно", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Гладков подчеркнул, что въезд в закрытые населенные пункты запрещен именно потому, что находиться там опасно.

Белгородская область Дроновка
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