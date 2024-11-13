Два населенных пункта в Белгородской области подверглись атаке ВСУ

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Поселок Октябрьский и город Шебекино в Белгородской области подверглось атаке со стороны ВСУ, пострадавших нет, зафиксированы разрушения, сообщил в среду глава региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекино в результате обстрела на территории частного домовладения загорелась надворная постройка - возгорание ликвидировано. Ещё в одном доме выбиты окна и посечён фасад", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Украинский дрон атаковал частный дом в поселке Октябрьский, загорелась кровля. Пожарные ликвидировали возгорание, подчеркнул Гладков.