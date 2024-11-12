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Дрон атаковал нефтебазу в Белгородской области, загорелся один из резервуаров

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Украинский беспилотник атаковал нефтебазу на территории Старооскольского городского округа Белгородской области, загорелся резервуар, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В результате взрыва один из резервуаров загорелся", - говорится в сообщении.

Губернатор добавил, что никто не пострадал. Пожар ликвидирован, в тушении было задействовано десять пожарных расчетов работали на месте возгорания.

Белгородская область нефтебаза беспилотник пожар
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