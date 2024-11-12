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Что случилось этой ночью: вторник, 12 ноября

Республиканцы получают большинство в Палате представителей, дрон ВСУ атаковал белгородскую нефтебазу, Трамп планирует назначить госсекретарем "ястреба" Рубио

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Республиканская партия сохранит контроль над Палатой представителей США. Республиканцы получают 218 мест, необходимых для победы, демократы - 209. Однако окончательный расклад в нижней палате американского Конгресса пока не определен.

- Украинский БПЛА атаковал нефтебазу в Белгородской области, в результате загорелся один из резервуаров. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет, пожар потушен.

- Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает на пост госсекретаря сенатора Марка Рубио, сообщают американские СМИ. Портал Axios характеризует его как "ястреба во внешней политике", который голосовал против выделения Украине $95 млрд. Советником Трампа по нацбезопасности, по данным журналистов, станет член Палаты представителей Майк Уолтц, который в прошлом поддерживал оказание помощи Киеву, но с условиями, включая большее участие европейских стран.

- Кабмин Израиля одобрил меры по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа. В частности, планируется увеличить объем помощи, поступающей в палестинский анклав. Этого среди прочего потребовали месяц назад США в качестве условия продолжения военной помощи Израилю.

- Северная Корея ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией. Соглашение вступит в силу со дня обмена ратификационными грамотами между сторонами.

- Фрегат Северного флота РФ "Адмирал Головко" провел учения по противовоздушной и противолодочной обороне в проливе Ла-Манш.

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