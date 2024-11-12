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Фрегат "Адмирал Головко" провел ряд учений в проливе Ла-Манш

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" провел учения по противовоздушной и противолодочной обороне на переходе проливной зоны Ла-Манша и направился в назначенные районы Атлантического океана, сообщает пресс-служба флота во вторник.

"На переходе проливной зоны экипаж российского фрегата провел учение по обеспечению противовоздушной и противолодочной обороны отряда кораблей, а также ряд тренировок по проведению спасательных операций с применением палубной авиации - вертолетов Ка-27", - говорится в сообщении флота.

Кроме того, на борту фрегата было проведено комплексное антитеррористическое учение, в ходе которого личный состав отрабатывал действия по различным вводным, в том числе по противодействию беспилотным воздушным и морским аппаратам.

Дальний поход фрегата "Адмирал Головко" начался 2 ноября с его выходом из главной базы Северного флота - Североморска. Согласно заявлению флота, основная задачей похода заключается в "демонстрации флага и обеспечении военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны".

Фрегат "Адмирал Головко" - третий корабль проекта 22350, построенный на заводе "Северная верфь" . Как следует из открытых данных, фрегаты проекта 22350, создающиеся с применением технологии stealth ("стелс"), предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне: поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов. Эти корабли способны отражать атаки средств воздушного нападения как в составе соединения, так и самостоятельно.

Северный флот фрегат Адмирал Головко Ла-Манш
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