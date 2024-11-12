ФСБ сообщила о предотвращении теракта у Балаклавской ТЭС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя по подозрению в намерении совершить теракт рядом с Балаклавской теплоэлектростанцией (ТЭС) по заданию украинской разведки, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, 29-летний местный житель в сентябре 2023 года "инициативно установил связь со Службой безопасности Украины с целью поддержания конфиденциального сотрудничества".

По заданию иностранной спецслужбы мужчина должен был поджечь оборудование и нарушить работу железнодорожного транспорта. Он получил от кураторов деньги, на которые закупил горючую жидкость.

Однако, по версии ФСБ, свой умысел злоумышленник не довел до конца, поскольку был задержан "на месте совершения преступления".

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт), добавили в ЦОС.