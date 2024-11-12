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Арестован подозреваемый в попытке теракта у Балаклавской ТЭС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Севастополя избрал меру пресечения в виде ареста жителю города, подозреваемому в попытке совершения теракта на железнодорожных путях вблизи Балаклавской теплоэлектростанции (ТЭС), заявили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о задержании 29-летнего жителя Севастополя, который, по данным ведомства, в сентябре 2023 года инициативно установил связь с СБУ, получил от кураторов деньги и закупил горючую жидкость, чтобы поджечь спецоборудование на железной дороге вблизи Балаклавской ТЭС. Однако, по версии ФСБ, свой умысел он не довел до конца, поскольку был задержан на месте преступления.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт), добавили в ЦОС.

ФСБ Крым Севастополь Балаклавская ТЭС
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