Володин назвал ставку ЦБ не единственной темой при обсуждении экономики

Он предложил депутатам обсудить снижение издержек производства или рост тарифов

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Обсуждение ключевой ставки Банка России не должно быть единственным фокусом, важно учитывать влияние роста цен на продукты питания, тарифы на услуги естественных монополий, стоимости жилья на экономическую ситуацию в стране, задуматься о снижении издержек производства, заявил на пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Правильно было бы и с себя спросить, когда мы все сводим к ключевой ставке ЦБ, нам надо задать вопрос профильным комитетам, которые занимаются вопросами промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ, строительства, вопросам конкуренции. А мы снижать будем издержки производства? Они разные. Это адресую и комитету по экономической политике. А потом, уважаемые коллеги, а почему мы не обсуждаем тему, связанную с ростом стоимости продуктов питания? Почему мы не обсуждаем темы, связанные с ростом тарифов? Почему не обсуждаем тему, связанную с ростом стоимости жилья? Они что, не влияют? Влияют напрямую!", - сказал он.

"Коллеги, возьмите, назовите вещи своими именами. Да, конечно, сложнее обсуждать вопрос снижения издержек предприятий, особенно монополий, особенно корпораций. Но если только мы с вами начнем это делать, многое поменяется", - сказал Володин.

19 ноября в Госдуме запланировано обсуждение основных направлений единой денежно-кредитной политики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Документ представит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, которая в преддверии заседания проводит встречи с фракциями парламента.