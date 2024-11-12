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Производители удобрений продолжат инвестпроекты за счет собственных средств вместо заемных

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Российские производители удобрений продолжат реализовывать утвержденные инвестпроекты, заместив дорожающие заемные деньги собственными, сказал журналистам президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.

"Я думаю, абсолютно чувствительно (в условиях высокой ключевой ставки - ИФ) себя ощущают все отрасли. Но те инвестиции, по которым решение уже принято, будут продолжены, просто, видимо, за счет своего собственного капитала, а не за счет заемного. Потому что ставка такая не дает возможности активно заниматься (привлечением - ИФ) инвестиций", - сказал он.

Гурьев подтвердил прогноз увеличения производства удобрений в России в этом году примерно на 9%, до порядка 64 млн тонн.

Отвечая на вопрос об ожиданиях на 2025 год, он сказал: "Пока компании остаются в своих инвестициях. Я думаю, что в этом году мы уже произведем порядка 64 млн тонн. В прошлом это было более 59 (млн тонн - ИФ). Я надеюсь, что позитивная динамика сохранится, тем более мы видим, что объемы производства в России растут, заводы строятся".

Андрей Гурьев РАПУ
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