Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, представляющихся сотрудниками ведомства

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сообщила об участившихся случаях мошенничества, когда злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками ведомства.

Аферисты заявляют, что денежные средства гражданина пытаются похитить мошенники, а для пресечения преступной схемы необходимо обратиться с официальным письмом в Росфинмониторинг для наделения "специальными полномочиями" конкретного "сотрудника службы".



Мошенники направляют фотографии поддельных удостоверений сотрудников ведомства (которые не являются и никогда не являлись таковыми).



Граждане обращаются в Росфинмониторинг с просьбами наделись псевдосотрудника службы соответствующими полномочиями и, сообщив мошенникам о направлении такого письма, находясь под их влиянием, переводят деньги.

В ведомстве просят не поддаваться на уловки мошенников.