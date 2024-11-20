Прокуратура Москвы предупредила о похищающих наличные лженалоговиках

Они изымают накопления под предлогом, что их нужно задекларировать

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы сообщила о новой схеме мошенничества, при которой аферисты представляются сотрудниками налоговых органов и похищают наличные деньги под предлогом их декларирования.

"Мошенники используют новую легенду: представляются сотрудниками налоговых органов и под предлогом декларирования денежных средств, похищают их. Поверив лженалоговикам, 71-летняя пенсионерка лишилась более 2,3 млн рублей. Женщине позвонил неизвестный, и выведав обманным путем, что дома она хранит сбережения, сообщил, что все незадекларированные деньги изымет налоговая служба для их декларирования", - сообщает телеграм-канал надзорного ведомства.

По версии следствия, все накопления пострадавшей, по договоренности со звонившими, забрал курьер, отдав взамен якобы договор, выполненный в фоторедакторе. При координирующей роли прокуратуры Троицкого и Новомосковского административного округов подозреваемый курьер задержан - это 22-летний приезжий из Кемеровской области. На допросе он рассказал, что наняли его через мессенджер, предложив за процент забирать деньги у гражданин; ему оплатили билеты до Москвы, перевели деньги на хостел и еду.

"Уже установлена причастность мужчины еще к одному эпизоду мошенничества. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений", - уточняется в сообщении.

В прокуратуре Москвы напомнили, что сотрудники банков, государственных и правоохранительных органов никогда не просят граждан передавать денежные средства курьерам либо переводить их на определенные счета.