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Гражданина Литвы заподозрили в осквернении мемориала в Курской области

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении гражданина Литовской Республики Вальдаса Барткявичюса, подозреваемого в ряде преступлений в Курской области, сообщает СК РФ.

Следствием установлено, что 11 ноября 2024 года Барткявичюс и другие лица, на братской могиле 66 советских воинов в селе Казачья Локня Суджанского района осквернили и повредили памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Все это они снимали на камеру.

Кроме того, Барткявичюс, находясь в Вильнюсе, публично оправдал действия лиц, причастных к теракту в концертном зале Crocus City Hall.

В отношении Барткявичюса возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.354.1 УК РФ, пп. "а,б" ч.2 ст.243.4 УК РФ, ч.1 ст.205.2 УК РФ (реабилитация нацизма; повреждение мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества; публичное оправдание терроризма).

В настоящее время следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. В ближайшее время Барткявичюсу заочно предъявят обвинение и он будет объявлен в международный розыск. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании ему заочно меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, как сообщалось, глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в отношении Барткявичюса после информации в СМИ об осквернении памятника под Суджей.

Александр Бастрыкин Вильнюс Суджа Курская область
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