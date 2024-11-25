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СКР возбудил дело о теракте в Курской области в отношении наемника из Литвы

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Следователи СК РФ возбудили уголовное дело о теракте и наемничестве в отношении гражданина Литвы Шарунаса Ясюкевичюса, сообщает СК РФ.

Установлено, что Ясюкевичюс длительное время занимается обучением наемников и лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории РФ.

Сообщается, что Ясюкевичюс и другие представители наемнических формирований, используя военную технику, в начале августа 2024 года незаконно пересекли границу России и вторглись на территорию Курской области.

После вторжения, по версии следователей, они совершали преступные действия против мирного населения.

Ясюкевичюса подозревают в совершении террористического акта (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ).

СКР Литва Курская область Шарунас Ясюкевичюс
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