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Силы ПВО за ночь уничтожили 29 украинских БПЛА над регионами России

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны сбили 29 дронов ВСУ в ночь на среду над регионами РФ, сообщили в Минобороны.

"Семь БПЛА уничтожены над территорией Курской области, еще семь – над Белгородской областью, пять – над Тверской областью, пять – над Брянской областью, три – над Пензенской областью, два – над Воронежской областью," - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в среду утром в лесном массиве в Пензенской области обнаружили три беспилотника.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны ПВО Белгородская область Брянская область Тверская область Пензенская область Воронежская область
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