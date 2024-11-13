Силы ПВО за ночь уничтожили 29 украинских БПЛА над регионами России

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны сбили 29 дронов ВСУ в ночь на среду над регионами РФ, сообщили в Минобороны.

"Семь БПЛА уничтожены над территорией Курской области, еще семь – над Белгородской областью, пять – над Тверской областью, пять – над Брянской областью, три – над Пензенской областью, два – над Воронежской областью," - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в среду утром в лесном массиве в Пензенской области обнаружили три беспилотника.