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Минобороны РФ сообщило об авиаударе по опорному пункту ВСУ в Курской области

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес удар фугасными авиабомбами по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, бомбардировщик Су-34 выполнил взлет с аэродрома базирования и нанес бомбовый удар по опорному пункту ВСУ в сопровождении истребителя Су-35.

"После выполнения боевого задания группа успешно вернулась на аэродром базирования. По докладу разведки цели были успешно поражены", - заявили в Минобороны.

Минобороны РФ ВСУ Курская область
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