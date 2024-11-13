Бывший чиновник Минобороны Макеев получил условный срок за коррупцию

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Москве приговорил к условному сроку заключения бывшего начальника отдела департамента Министерства обороны по обеспечению гособоронзаказа Евгения Макеева за получение 1,8 млн рублей взятки, сообщает Следственный комитет России.

Макеев "признан виновным в получении взятки в крупном размере в рамках исполнения государственного оборонного заказа (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК)".

Следствие и суд установили, что в 2019 году Минобороны в рамках гособоронзаказа заключило с директором АО "Чебоксарский завод "Металлист"" Сергеем Червяковым многомиллионный контракт на производство опытно-конструкторских работ. В 2020 году начальник управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий и его подчиненный Макеев "получили взятки от Червякова на сумму более 1,8 млн рублей за приемку работ ненадлежащего качества", напомнили в СК.

Макеев пошел на досудебную сделку со следствием. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободны условно с испытательным сроком четыре года и оштрафовал на сумму более 2,6 млн рублей.

"Вертелецкий продолжает знакомиться с материалами уголовного дела. В отношении Червякова уголовное дело выделено в отдельное производство, после ознакомления с материалами дела оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд", - отметили в СК,