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СКР завершил расследование дела главы управления департамента Минобороны Вертелецкого

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Завершено расследование в отношении начальника управления департамента Минобороны РФ Владимира Вертелецкого, арестованного по обвинению в получении 1,8 млн рублей взятки от директора Чебоксарского завода "Металлист" Сергея Червякова, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении начальника управления департамента министерства обороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) и п. "б" ч. 2 ст. 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа)", - говорится в сообщении, размещенном во вторник в телеграм-канале СКР.

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В ведомстве отметили, что в настоящее время Вертелецкий знакомится с материалами уголовного дела, в последующем оно будет передано в прокуратуру "для утверждения обвинительного заключения и направления в суд".

По версии СКР, в 2019 году в рамках исполнения государственного оборонного заказа Минобороны заключило с директором АО "Чебоксарский завод "Металлист" Сергеем Червяковым многомиллионный контракт "на производство опытно-конструкторских работ".

"В 2020 году Вертелецкий и его подчиненный Евгений Макеев получили взятки от Червякова на сумму более 1,8 млн рублей за приемку работ ненадлежащего качества. В результате преступных действий Вертелецкого государству причинен ущерб на сумму свыше 73 млн рублей", - говорится в сообщении.

В СКР напомнили, что в отношении Вертелецкого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, на его имущество наложен арест, а "уголовное дело в отношении Макеева, заключившего досудебное соглашение, рассматривается в суде".

В начале октября в СКР сообщали о завершении расследования уголовного дела в отношении Червякова, также арестованного.

Минобороны РФ СКР Владимир Вертелецкий
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