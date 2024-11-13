Заседание Президиума РАН: историческая генетика раскрывает секреты

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Очередное заседание Президиума РАН было посвящено чрезвычайно интересному направлению в науке – исторической генетике. Сообщает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

Новый вектор интеграции наук

Корр.: Открывая заседание, президент РАН академик Геннадий Красников подчеркнул, что историческая генетика, по сути, является новым вектором интеграции естественных и социогуманитарных наук.

Этой теме на заседании было посвящено несколько докладов, в которых раскрывались возможности исторической генетики для изучения развития народов и культур.

Основной доклад назывался "Историческая генетика. Летописи народов и культур, записанные в ДНК". С ним выступил академик Евгений Рогаев. Он отметил, что молекулярные методы, которые исследуют ДНК, стали возможными в дополнение к традиционным археологическим, историческим методам. "Это дает возможность получить принципиально новые результаты в исторических исследованиях. В частности, при определении идентификации выявления родства, исторического происхождения отдельных индивидов и культур, миграции народов и так далее".

Объектами исторической генетики, сообщил докладчик, являются любые биологические образцы, из которых можно извлечь ДНК. Основной объект - это, естественно, костные образцы. Для проведения скрупулезного анализа, отметил академик, требуется привлечение математических аппаратов. Сейчас уже существует целая серия программ.

Так определяется геномная последовательность от древних образцов до современных популяций. В частности, так определяются кластеры по родству, которые совпадают с географическим кластером, т. е. с местом проживания отдельных народов, их перемещения. Или же, наоборот, подтверждается их историческая оседлость. Далее академик рассказал об одном очень интересном исследовании, которое напрямую связано с исторической, генетической темой. Речь идет об идентификации исторической мутации, так называемой королевской болезни.

"Королевская болезнь" серьезно отразилась на истории

Рогаев: Наследование болезни сопровождалось носительством по женской линии. Болезнь сама возникает у лиц мужского пола. То есть типичное сцепление с так называемой Х-хромосомой половой.

Нам удалось извлечь нужный материал из костных останков царевича Алексея, сына Александры Федоровны, после того, как мы провели идентификацию этих останков. Удалось с помощью разработанного нами так называемого мультиплексного анализа ультракоротких ампликонов (фрагмент ДНК - ИФ) извлечь эту мутацию из одного из генов, так называемого фактора свертываемости IX ( уровень содержания крови в печени – ИФ). Эта мутация относится к типу болезни гемофилии "бета", которая является более редкой, чем традиционная гемофилия. Мы обнаружили, что носительство этой мутации также было найдено у младшей сестры царевича Алексея, Анастасии, но не у старших сестер, и оно передавалось через Александру Федоровну, его мать (русская императрица, внучка королевы Виктории - ИФ). Соответственно, мы предполагаем, что эта мутация была и у королевы Виктории.

Это просто пример такой исторической тарификации. Почему называют эту мутацию исторической, потому что косвенно считается, что она играла какую-то роль в исторических событиях Европы, в частности, гражданской войне в Испании или революции в России.

На очереди ДНК-летописи населения Земли

Корр.: О возможности влияния этой болезни на русскую революцию в литературе говорилось и ранее, но сейчас академик объяснил, как этому получено соответствующее доказательство.

Докладчик далее подчеркнул, что "основная часть работы специалистов в этой области связана непосредственно с более глобальными задачами. Это ДНК-летопись населения Земли. И мы в первую очередь сконцентрированы сейчас на территории Русской равнины".

Рогаев: Нас интересуют все периоды, от позднего палеолита до Средневековья. В настоящее время мы провели анализ уже более 600 образцов, начиная с палеолита и кончая Средневековьем, проходя через все эти периоды. То есть глобальная задача - изучить историю древних народов, населявших все эти периоды территорию Русской равнины.

Один из примеров и, наверное, единственный - удалось изучить палеолитический образец именно у нас в стране. Эта работа была проведена по исследованию зубов неандертальцев из Мезмайской пещеры (археологический памятник в Апшеронском районе Краснодарского края. где обнаружена многослойная палеолитическая стоянка неандертальцев - ИФ).

Корр.: Объяснив, как по различным вариантам ДНК ученые установили, что "в одном и том же месте жили неандертальцы совершенно разных периодов от 40 до 70 тыс. лет, то есть в одной пещере, меняя друг друга". "Квартирный вопрос стоял остро еще в те времена", - заключил он с юмором.

Далее докладчик перешел к работе, которая непосредственно связана с историей современного человека.

Рогаев: Я остановлюсь только на двух исторических периодах - это яркая история скифов, скифская история, которая у нас в стране всем известна. Скифы - кочевники раннего железного века, которые обитали, наверное, с VII-VIII века до нашей эры в Причерноморье, и расцвет их заканчивается в III-IV веке до нашей эры. Но считалось, что поздние скифы жили в начале первого тысячелетия. Эта культура характеризуется определенной археологической атрибутикой, в том числе украшениями в виде зверей. Но наша основная задача состояла в ответе на вопрос: являются ли причерноморские скифы, которых описал Геродот, генетически связанными с историей скифов азиатских, насколько это один и тот же континуум генетический (причинно-следственные связи в генетических нарушениях человека - ИФ).

В нашем исследовании показаны геномные образцы, спроецированные на современные популяции, геномные образцы скифов из родозахоронений различных периодов, различных эпох - с начала VII века до нашей эры и до конца первого тысячелетия нашей эры. В общем, оказалось, что эта группа достаточно гетерогенная, но в то же время генетически ей явно присуще европейское происхождение.

Но есть и четкое отличие от азиатских скифов. Таким образом, что мы имеем? Мы имеем одну культуру, но совершенно различную генетическую основу этих культур, то есть совершенно различные народы. Там получено еще очень много разных генетических результатов.

Скифы все-таки не единый массив

Корр.: Я прерву изложение основного доклада с тем, чтобы рассказать о выводах в отношении скифов другого докладчика - вице-президента РАН академика Николая Макарова, директора Института археологии РАН.

Макаров: Происхождение скифов некоторые связывают с большой миграцией с востока, другие считают, что скифы - это потомки населения в бронзовый период.

Но не было замены населения, а было внесение небольшой доли генетических компонентов. Теперь мы знаем, что они просто не были единым массивом. Их генетическое разнообразие находится в пределах изменчивости европейского степного и лесостепного населения. И данные палеогенетики подтверждают также сведения о легендарном ближневосточном походе скифов, о котором рассказывают письменные источники. Вот в результате этого похода в генофонде и могли появиться древние и ближневосточные компоненты.

Амазонки-то жили на Дону!

Корр.: Еще один момент в докладе академика Макарова не мог не заинтересовать: всем известны притчи об амазонках. Боевые женщины! А кто они такие, откуда взялись? На этот вопрос нет ответа, вернее, не было, пока сотрудники Института археологии и их коллеги не провели археологическое исследование структуры скифского общества Среднего Дона.

Макаров: Эта проблема наиболее подробно изучена. Там жило оседлое общество и скреплено тесными родственными связями по отцовской линии. Но там же встретились и женские погребения, причем с оружием. Это место часто называют погребением женщин-амазонок. Но женщины-воительницы тоже не были отдельным генетически компонентом: они были частью скифского общества, частью населения этого района общего проживания.

Два кластера населения на территории Древней Руси

Корр.: Мы еще вернемся в докладу академика Макарова, в частности, по проблеме мигрантов на территории древней Руси. А пока вновь к основному докладу. Академик Рогаев сообщил, что "следующий этап исследований, проведенный историческими генетиками, связан с генезисом населения Древней Руси на первом тысячелетии нашей эры, когда складывалась древнерусская общность. Задача была - посмотреть, какова же генетическая основа древнерусской общности".

Они начали изучение с раннего периода, когда была христианизирована Русь. Почему? Потому, что первое тысячелетие нашей эры характеризуется наличием кремации усопшего, а это значит, что костных образцов того период у ученых не было. Поэтому и начали изучение периода Древней Руси от X-XII веков. Сложности были и в том, что единственным источником, в котором более-менее описан тот период, это всем известная "Повесть временных лет". Там назывались различные племена, которые составили основу создания Древней Руси. Но ученые решили основываться не на названии племен, а на географическом положении образцов, принадлежащих тому периоду.

Рогаев: Мы видим, что существуют два достаточно крупных кластера: северный и тот, что мы называем главным кластером русского народонаселения, который большей частью славянский. Их можно разделить еще на прибалтийский, центральный и некоторым образом южный кластер, то есть, в принципе, мы можем внутри провести еще некоторую кластеризацию. Так или иначе, вся эта генетическая общность достаточно четко отделяется. Может не совсем четко, с пересечением, но все-таки достаточно очерчена от других популяций, то, что можно назвать древнерусской общностью. Между этим северным кластером и главным славянским существуют еще также образцы смешанного типа. В общем можно сказать, что основной генезис русского народонаселения – этот главный кластер.

Опять же, если посмотреть по разным городам, оказалось, что вся генетическая гетерогенность уже присутствовала в этих городах – например, Рязань, Суздаль, Ярославль, то есть те образцы, которые были найдены, например, в Суздале и Ярославле, у современных популяций они встречаются как среди русских, так и среди украинцев, у южных русских и т. д. То есть эта гетерогенность внутренняя, которая сейчас существует и разбросана по географии восточного славянства, она существовала уже тогда в древних городах.

И опять о норманнах на Руси

Корр.: И опять интересная тема факты, которая очень часто встречается в исторических дискуссиях - это о норманнах в Древней Руси.

Рогаев: Норманнская история, связанная с историей Древней Руси, очень широко обсуждается. Мы попробовали посмотреть различные варианты, каким образом геномы викингов, не образцы викингового времени, а именно викингов, то есть с территории Швеции и дальней Норвегии, распределяются в районе этого восточнославянского кластера. Увидели, что викинги ясно локализуются отдельно, с некоторым пересечением с балтийским кластером. То есть, с точки зрения генетики, в общий генезис они не много внесли. Однако, если мы посмотрим на отдельных индивидов, которые мы также можем проанализировать отдельно, а не в группе, то можно увидеть, что некоторые имеют длинную преемственность.

Вот, например, один из образцов, который исследован, был найден в Московской области. В кургане вятичей была обнаружена связь с современным русским населением и, что также интересно, близость с образцом викинга из клана, который был в свое время найден в Англии. Значит, по материнской линии было какое-то родство.

Но мы еще и родственники с Королем Венгрии

Рогаев: Еще один интересный анализ, связанный с очень раннеславянским, то есть дохристианским периодом. Такие образцы очень редки, фрагмент черепа, который был найден нашими коллегами-археологами, изучен, и анализ ДНК показал нам неожиданный результат. Оказалось, что полный митохондриальный геном (ген, который расположен вне ядра - ИФ) полностью совпадает с геномом короля Венгрии Белой III (воспитывался в Константинополе и ввел при дворе византийские нравы и обычаи – ИФ), который царствовал несколько столетий спустя. Но если посмотреть на генетическую связь, если посмотреть историю внимательно, то увидим, что матерью Белы III была Мстиславна – дочь великого киевского царя!

Опять выступает генетическая связь достаточно ранних поселений, которые были еще в VII веке, видимо, на территории России, и уже в тот период, когда складывалась древнерусская общность.

Это не мигранты, а кочевники на службе русских князей

Корр.: А теперь опять вернемся к академику Макарову. Мы говорили о составе населения Древней Руси, и, в частности, в определенных ее частях некоторое время назад были обнаружены люди, генетически не связанные с русским кластером. Предполагалось, что это были переселенцы или мигранты из других населений. Согласно докладу академика Макарова, с помощью палеогенетки и археологических раскопок "было доказано, что это не какие-то мигранты, а кочевники, находившиеся на службе у русских князей".

Среди многочисленных примеров, содержавшихся в очень интересном докладе, я не преминул остановиться еще на одном поиске "мигрантов" на Руси, которые якобы вводили у нас культурные новации. Именно они и характеризуют значительный период в истории человечества и, в частности, на европейской части.

Наша керамика зародилась у нас

Макаров: Период от 10-го тысячелетия и вплоть до 5-го тысячелетия до нашей эры характеризуется появлением важных культурных инноваций - первых искусственных материалов. Первый такой материал - это керамика, керамические сосуды. При этом главный вопрос, которые задаются историки, - кто был носителем этих новаций? Население, которое прослеживается на территории Западной Европы, пришельцы-мигранты с Ближнего Востока или… ?

Археологи дали ответ на это "или". Появление первого искусственного материала, т. е. керамических изделий, обнаружено на северо-востоке русской равнины!

Корр.: Так что, и здесь обошлись без пришельцев!