Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Ровнополя в ДНР

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило в среду, что подразделения группировки войск "Восток" установили контроль над селом Ровнополь в Донецкой народной республике.

По данным министерства, группировка нанесла поражение формированиям 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 113-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Темировка, Новодонецкое и Зеленое Поле в ДНР. Отражены две контратаки штурмовых групп 101-й и 123-й бригад теробороны.

"Потери противника составили до 150 военнослужащих, бронетранспортер, семь автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции", - сообщило российское военное ведомство.

Группировка "Центр" продвигается в глубину обороны армии Украины и отразила за сутки 10 контратак, сообщило Минобороны РФ в среду.

В сообщении говорится, что группировки "Запад" и "Южная" улучшили позиции.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 5-й горно-штурмовой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 101-й бригады теробороны, 1-й и 18-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Дзержинск, Щербиновка, Петровка, Сухой Яр и Димитров Донецкой народной республики", - сказано в сообщении министерства.

По его данным, группировкой "Центр" отражены 10 украинских контратак, противник потерял свыше 480 военнослужащих.

Отмечается, что "Южная" группировка улучшила положение по переднему краю, нанесла удары по украинским силам, в то числе в районе Курахово, Дроновки и Северска.

"Потери противника составили до 720 военнослужащих, два танка, восемь автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и 105-мм орудие М119 производства США, четыре 122-мм гаубицы Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены два склада боеприпасов", - заявили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 43-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоплатоновка, Загрызово, Петропавловка Харьковской области, а также Серебрянского лесничества", - сказано в сообщении.

По информации министерства, группировкой "Запад" отражены семь украинских контратак, противник потерял до 500 военнослужащих.

"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 113-й, 120-й бригад теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Уды, Вильча, Краснокутск, Одноробовка и Липцы Харьковской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

На том участке ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, три автомобиля и две гаубицы Д-30, уничтожен цех по производству дронов, сообщили российские военные.

По их информации, группировкой "Днепр" нанесены удары по четырем украинским бригадам ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, ВСУ потеряли до 65 военнослужащих.

В течение суток в зоне СВО сбито 85 украинских беспилотников, нанесены новые удары по объектам энергетики и военным аэродромам Украины.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в Минобороны РФ.