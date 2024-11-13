Минобороны РФ сообщило об отражении шести контратак ВСУ в Курской области

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки "Север" на курском направлении отразили шесть контратак вооруженных сил Украины, заявило Минобороны России в среду.

"Подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Александрия, Нижний Клин, Новая Сорочина и Новоивановка", - говорится в сообщении.

По информации министерства, на этом участке ВСУ потеряли до 80 человек убитыми и ранеными. Также уничтожены танк, две боевые машины пехоты Bradley, два бронетранспортера М113, три боевые бронированные машины Humvee производства США и автомобиль. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

В ходе наступательных действий подразделения группировки нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка, сообщили в российском военном ведомстве.

"Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й, 118-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Богдановка, Викторовка, Гуево, Дарьино, Замостье, Зеленый Шлях, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный", - сообщили в Минобороны.

По его данным, российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 103-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Журавка, Иволжанское, Писаревка, Хотень, Юнаковка и Яблоновка.

"За сутки потери ВСУ составили более 450 военнослужащих, уничтожены два танка, три боевые машины пехоты, из них две БМП Bradley, два бронетранспортера М113 производства США, 33 боевые бронированные машины, а также пять артиллерийских орудий, в том числе одна САУ Krab польского производства, четыре миномета, зенитный ракетный комплекс Crotale французского производства и 49 автомобилей", - говорится в сообщении.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 32 150 военнослужащих", - заявили в ведомстве.

В министерстве обороны сообщили, что за все время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 202 танка, 134 боевые машины пехоты, 112 бронетранспортеров, 1146 боевых бронированных машин, 907 автомобилей, 274 артиллерийских орудия.

Там заявили, что за этот период уничтожены 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS, 12 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 62 станции радиоэлектронной борьбы, 13 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, четыре радиолокационные станции противовоздушной обороны, 27 единиц инженерной и другой техники.