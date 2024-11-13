Украинский удар по Горловке лишил электричества и тепла 60 тысяч жителей города

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Без света, воды и тепла в результате украинского удара остались 60 тыс. человек в Горловке Донецкой народной республики, сообщил глава региона Денис Пушилин.

В сообщении Пушилина, распространенном в среду его пресс-службой, отмечается, что в Горловке "чрезвычайная ситуация".

Глава ДНР уточнил, что в городе остаются без отопления 199 жилых домов, восемь школ, шесть дошкольных учреждений и три поликлиники.