В Горловке в результате обстрела ранены десять человек

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В результате обстрела центра Горловки (ДНР) ранены десять мирных граждан, сообщил через пресс-службу мэр города Иван Приходько. Ранее он сообщил о семи пострадавших.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что из-за обстрелов более 50 тысяч жителей Горловки остаются без света.

Ранее в этот день сообщалось, что в Луганской народной республике в результате атаки ударного беспилотника по автомобилю и обстрелов Лисичанска есть погибшие и пострадавшие.

"На автодороге между городами Новодружеск и Приволье БПЛА ВСУ атаковал гражданский автомобиль, в котором находились двое мирных жителей", - сообщила администрация Лисичанска. Там погибла пожилая женщина, второй пассажир госпитализирован с осколочными ранениями.

Также в администрации Лисичанска сообщили об обстреле города со стороны ВСУ, вследствие чего погибла пожилая женщина и разрушено два жилых дома.