Поиск

В Горловке в результате обстрела ранены десять человек

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В результате обстрела центра Горловки (ДНР) ранены десять мирных граждан, сообщил через пресс-службу мэр города Иван Приходько. Ранее он сообщил о семи пострадавших.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что из-за обстрелов более 50 тысяч жителей Горловки остаются без света.

Ранее в этот день сообщалось, что в Луганской народной республике в результате атаки ударного беспилотника по автомобилю и обстрелов Лисичанска есть погибшие и пострадавшие.

"На автодороге между городами Новодружеск и Приволье БПЛА ВСУ атаковал гражданский автомобиль, в котором находились двое мирных жителей", - сообщила администрация Лисичанска. Там погибла пожилая женщина, второй пассажир госпитализирован с осколочными ранениями.

Также в администрации Лисичанска сообщили об обстреле города со стороны ВСУ, вследствие чего погибла пожилая женщина и разрушено два жилых дома.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
ДНР Денис Пушилин Иван Приходько Горловка Лисичанск ЛНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЦБ пообещали после стабилизации с инфляцией менять ДКП плавно

В ЦБ пообещали после стабилизации с инфляцией менять ДКП плавно

Бензин на бирже за день подорожал на 1,6% на новости о возможной отмене запрета экспорта

Бензин на бирже за день подорожал на 1,6% на новости о возможной отмене запрета экспорта

В России завершили международный эксперимент по имитации экспедиции на Луну

Путин увеличил до 4 млн руб. разовую выплату бойцам СВО, получившим инвалидность

Путин увеличил до 4 млн руб. разовую выплату бойцам СВО, получившим инвалидность

Иноагенты смогут пользоваться авторскими гонорарами лишь после отмены этого статуса

В Джанкойском районе Крыма обрушился мост, есть пострадавшие

Что произошло за день: среда, 13 ноября

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });