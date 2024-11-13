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OMV получила решение арбитража с Газпромом на 230 млн евро в свою пользу

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Австрийская OMV объявила о выигрыше в арбитражном разбирательстве в споре с дочерней компанией "Газпрома" ООО "Газпром экспорт" относительно недопоставок газа в Германию, сообщила компания.

Присужденную сумму в 230 млн евро плюс проценты и судебные издержки OMV надеется зачесть в рамках действующего контракта на поставку российского газа в Австрию.

При этом австрийский покупатель признает: "Ожидается, что может произойти ухудшение договорных отношений по австрийскому контракту поставки OMV с "Газпром экспортом", включая возможную остановку поставок газа".

Однако в таком случае убытки от хеджирования OMV оценивает на сумму меньшую, чем вышеуказанный выигрыш в арбитраже.

Потенциальные потери в поставках австрийская сторона оценивает примерно в 6 млрд куб. м в год.

OMV Газпром экспорт Австрия
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