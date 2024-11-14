В РФ отложили создание спутника для изучения Солнца "Зонд-М"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Работы по созданию аппаратуры для космического аппарата "Зонд-М", предназначенного для мониторинга солнечной активности в рамках проекта "Ионозонд", были приостановлены из-за сокращения финансирования. Об этом сообщил "Интерфаксу" директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович.

"По нему пока работа не ведется, по крайне мере, в нашей части – целевой аппаратуры. Из-за сокращения финансов", - сказал Петрукович.

Он отметил, что аппарат по мониторингу Солнца "Зонд-М", в том числе, необходим для определения состояния околоземного пространства.

"Вся "космическая погода", то есть состояние околоземного пространства, определяется солнечной активностью. Около 90 процентов данных по солнечной активности, которые нам нужны для прогноза, приходят из иностранных источников", - сказал Петрукович.

По его словам, институт завершил изготовление аппаратуры для следующих спутников "Ионосфера-М", также входящих в проект "Ионозонд". "В середине 2025 года будет второй пуск по проекту, сейчас идут уже финальные операции перед ним", - сообщил он.

Первые два спутника "Ионосфера-М" были запущены с космодрома Восточный 5 ноября.

Система мониторинга гелиогеофизической обстановки "Ионозонд" разрабатывается в интересах Российской академии наук и Росгидромета и предназначена для изучения "космической погоды".

В "Роскосмосе" сообщали, что система "Ионозонд" будет включать в себя четыре спутника "Ионосфера-М". Следующие два аппарата планируется запустить в 2025 году.