"Роскосмос" сообщил о выводе на орбиту двух спутников "Ионосфера-М"

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Два гелиогеофизических космических аппарата "Ионосфера-М" выведены на орбиту после старта ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

"Два спутника "Ионосфера-М" выведены на орбиту. Гелиогеофизические космические аппараты "Ионосфера-М" № 1 и № 2, запущенные с Восточного, доставлены на заданную орбиту и отделились от разгонного блока "Фрегат"", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале госкорпорации.

Отмечается, что разгонный блок продолжает выведение на целевые орбиты 53 российских и зарубежных попутных малых спутников.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный во вторник в 02:18 по Москве.

Спутники "Ионосфера-М" №1 и №2 войдут в состав космической системы мониторинга гелиогеофизической обстановки "Ионозонд". Она разрабатывается в интересах Российской академии наук и Росгидромета и предназначена для изучения "космической погоды".

"Ионозонд" будет включать в себя четыре спутника "Ионосфера-М". Следующие два аппарата планируется запустить в 2025 году, сообщали в "Роскосмосе".

Как уточняли в госкорпорации, комплекс целевой аппаратуры создан Институтом космических исследований совместно с учеными-разработчиками институтов РАН (ИПГ, НИИЯФ МГУ, ИЗМИРАН, НИРФИ) и предприятий промышленности (АО "Корпорация "ВНИИЭМ" и ООО "НПП "Астрон-Электроника").

Сообщалось, что 28 малых спутников из попутной нагрузки произведены российской частной компанией Sputnix. Среди них 24 аппарата группировки автоматической идентификационной системы SITRO-AIS для трекинга морских судов и четыре экспериментальных спутника, разработанных по программе Space-Pi.