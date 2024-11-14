В результате обстрела Белгорода число раненых увеличилось до двух

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о еще одном пострадавшем в результате воздушной атаки ВСУ на Белгород 14 ноября.

"В городскую больницу № 2 Белгорода самостоятельно обратился мужчина с осколочным ранением грудной клетки. Медицинская помощь оказана. От предложенной госпитализации он отказался, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно", - написал он в Telegram.

По уточненной информации, в Белгороде в 21 квартире девяти многоквартирных домов и в четырех частных домах выбиты окна, добавил он.

"В пяти коммерческих объектах повреждено остекление, в одном из объектов посечен навес. Различные повреждения зафиксированы в 25 автомобилях", - уточнил Гладков.

Ранее в четверг он сообщил, что при обстреле Белгорода со стороны ВСУ ранена местная жительница. Женщина с контузией и баротравмой госпитализирована.