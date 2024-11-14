Жительница Белгорода ранена в результате обстрела

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбиты несколько воздушных целей, есть пострадавшая, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

"Ранена женщина. Пострадавшую с контузией и баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он.

В Белгороде повреждено остекление 11 квартир в 6 многоквартирных домах.

"Кроме того, выбиты окна в одном частном доме и двух коммерческих объектах. Также посечены осколками 8 легковых автомобилей", - добавил Гладков.