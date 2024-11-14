Поиск

Жительница Белгорода ранена в результате обстрела

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбиты несколько воздушных целей, есть пострадавшая, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

"Ранена женщина. Пострадавшую с контузией и баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он.

В Белгороде повреждено остекление 11 квартир в 6 многоквартирных домах.

"Кроме того, выбиты окна в одном частном доме и двух коммерческих объектах. Также посечены осколками 8 легковых автомобилей", - добавил Гладков.

Белгород Вячеслав Гладков Белгородский район Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЦБ пообещали после стабилизации с инфляцией менять ДКП плавно

В ЦБ пообещали после стабилизации с инфляцией менять ДКП плавно

Бензин на бирже за день подорожал на 1,6% на новости о возможной отмене запрета экспорта

Бензин на бирже за день подорожал на 1,6% на новости о возможной отмене запрета экспорта

В России завершили международный эксперимент по имитации экспедиции на Луну

Путин увеличил до 4 млн руб. разовую выплату бойцам СВО, получившим инвалидность

Путин увеличил до 4 млн руб. разовую выплату бойцам СВО, получившим инвалидность

Иноагенты смогут пользоваться авторскими гонорарами лишь после отмены этого статуса

В Джанкойском районе Крыма обрушился мост, есть пострадавшие

Что произошло за день: среда, 13 ноября

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });