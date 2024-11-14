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Лавров прибыл в Абу-Даби

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Объединенные Арабские Эмираты для участия в форуме "Сир Бани Яс".

Как передает корреспондент "Интерфакса", самолет министра приземлился в аэропорту Абу-Даби.

15-й международный форум по вопросам мира и безопасности "Сир Бани Яс" откроется 15 ноября. Как ожидается, он пройдет в закрытом для прессы формате.

Как ранее сообщала представитель МИД Мария Захарова, форум "Сир Бани Яс" - диалоговая площадка, на которой проходит обсуждение актуальных международных проблем "с участием ведущих политиков, аналитиков, представителей экспертного сообщества из широкого круга стран". Лавров в прошлый раз участвовал в этом мероприятии в 2022 году.

Абу-Даби МИД Мария Захарова Сергей Лавров
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