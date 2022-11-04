Лавров и спецпредставитель генсека ООН обсудили урегулирование в Сирии

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров и спецпредставитель генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен на встрече в Абу-Даби обсудили ситуацию вокруг Сирии, в том числе работу межсирийского Конституционного комитета, сообщает сайт МИД РФ.

"В ходе беседы была обсуждена складывающаяся ситуация в САР и вокруг нее с акцентом на задачи комплексного урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН. При этом особое внимание было уделено проблематике работы межсирийского Конституционного комитета", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи Лаврова и Педерсена "на полях" Международного форума по вопросам мира и безопасности "Сир Бани Яс" в пятницу.

Кроме того, по информации МИД РФ, "была подчеркнута важность активизации международных усилий в целях реализации проектов раннего восстановления объектов базовой инфраструктуры Сирии в соответствии с положениями резолюции 2642 СБ ООН".