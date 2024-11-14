Москва приветствует продление полномочий исполнительного секретаря подготовительной комиссии ОДВЗЯИ

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает на дальнейшее продуктивное взаимодействие с исполнительным секретарем подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Робертом Брюсом Флойдом, полномочия которого были продлены на второй срок, заявили в МИД.

"У Российской Федерации сложились конструктивные отношения с Р.Флойдом и плодотворное сотрудничество с временным техническим секретариатом ПК ОДВЗЯИ. Несмотря на турбулентную международную ситуацию, глава комиссии умело выстраивает работу вверенной ему организации, воздерживается от политизации деятельности ПК ОДВЗЯИ, как и подобает руководителю международной структуры с сугубо техническим мандатом", - говорится в ответе представителя МИД Марии Захаровой на вопрос СМИ, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Поздравляем Р.Флойда с этим важным событием и рассчитываем на дальнейшее продуктивное взаимодействие", - отметила Захарова.