РФ завершит создание своего сегмента системы мониторинга по ОДВЗЯИ в этом году

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Создание российского сегмента Международной системы мониторинга (МСМ) в рамках Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) планируется завершить в этом году, сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

Такие данные привёл замначальника Службы специального контроля министерства обороны РФ Алексей Астахов в ходе состоявшегося в Южно-Сахалинске заседания Координационного комитета по реализации соглашения между правительством РФ и подготовительной комиссией ОДВЗЯИ, в ходе которого рассмотрены вопросы создания и функционирования российского сегмента Международной системы мониторинга по ОДВЗЯИ, говорится в сообщении.

"В ходе заседания руководитель российской делегации, заместитель начальника Службы специального контроля министерства обороны Российской Федерации полковник Алексей Астахов отметил, что в этом году планируется завершить создание российского сегмента МСМ", - говорится в сообщении.

"Завершение создания российского сегмента МСМ, по словам руководителя российской делегации, является неоспоримым доказательством приверженности России к нераспространению ядерного оружия и укреплению стратегической стабильности в мире", - информирует ведомство.

По его данным, Астахов "в ходе совещания заявил, что российские специалисты осуществляют всестороннюю поддержку деятельности подготовительной комиссии организации по ДВЗЯИ, направленной на создание и развитие всех элементов верификационной системы предусмотренной Договором".

Участники координационного комитета посетили сейсмическую станцию МСМ "Южно-Сахалинск", которая является 32-м объектом и последней станцией, построенной в рамках реализации соглашения в отношении российских объектов МСМ.

"При содействии временного технического секретариата ОДВЗЯИ будет осуществлена сертификация станции МСМ "Южно-Сахалинск", на которой в настоящее время проходит тестирование оборудования. После окончания тестирования и получения всех необходимых сертификатов российская станция станет элементом одного из самых больших в мире сегментов Международной системы мониторинга, созданного на территории России", - говорится в сообщении.

В работе комитета приняли участие представители Минобороны России, МИД, "Росатома", Всероссийского научно-исследовательского института автоматики им. Духова, директор Международной системы мониторинга по ОДВЗЯИ Хуоли Перез Кампос, сотрудники отдела технического обслуживания МСМ временного технического секретариата Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, говорится в сообщении.

В Минобороны напомнили, что ДВЗЯИ - "многосторонний договор, принятый с целью предотвращения распространения ядерного оружия во всех его аспектах". Основным инструментом для прекращения испытаний ядерного оружия является ДВЗЯИ, принятый Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 сентября 1996 года. Договор был открыт для подписания в Нью-Йорке (США) 24 сентября 1996 года. К настоящему времени Договор подписали 187 государств и 178 стран его ратифицировали. В соответствии с резолюцией, принятой 19 ноября 1996 года в Нью-Йорке на встрече подписавших ДВЗЯИ государств, была создана подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ), задачами которой являются проведение необходимых приготовлений к эффективному осуществлению ДВЗЯИ, в частности мониторинг и проверка соблюдения и обнаружения распространения ядерного оружия.

В 1997 году был сформирован Временный технический секретариат. ДВЗЯИ ратифицировали 36, включая три государства, обладающие ядерным оружием, - Россия, Великобритания и Франция. Из оставшихся восьми стран Договор не подписали три - Индия, КНДР и Пакистан; подписали, но не ратифицировали пять - США, Китай, Египет, Израиль и Иран.

Президент России Владимир Путин 2 ноября 2023 года подписал закон, согласно которому РФ отзывает ратификацию ДВЗЯИ.

Составной частью договора является МСМ. Это глобальная сеть, которая после завершения строительства будет состоять из 321 станции мониторинга и 16 лабораторий, размещенных в 89 странах. Работа над созданием сети мониторинга началась в 1997 году, в настоящее время введено в строй около 90% из этих 337 объектов, они обеспечивают постоянный поток данных в режиме реального времени. Российский сегмент МСМ состоит из 32 объектов, говорится в сообщении.