В Кировской области задержали подростка, готовившего диверсию на железной дороге

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Подросток задержан в Кировской области по подозрению в подготовке диверсии на железной дороге по заданию украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию) возбуждено в отношении 16-летнего жителя региона. Он арестован.

За денежное вознаграждение он собирался поджечь два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки главных путей кировского участка магистрали. Их повреждение могло повлечь столкновение или сход следовавших на данном участке поездов, говорится в сообщении.

Как отметили в ЦОС, "у подозреваемого обнаружены и изъяты предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и средства коммуникации с перепиской в одном из мессенджеров с украинскими спецслужбами".

Со своей стороны в Следственном комитете РФ (СКР) сообщили, что задержанный - гражданин России, 2008 года, вменяемое ему преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.