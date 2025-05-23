Россиянин с гражданством Италии осужден на 29 лет за два теракта

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Второй западный военный суд приговорил гражданина России и Италии Руслана Сидики к 29 годам заключения за два теракта, в том числе на объекте Минобороны, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"Следствием продолжается установление иных лиц, причастных к совершению указанных преступлений", - добавила она.

Следствие и суд установили, что "в начале 2023 года Сидики был завербован украинской разведкой, а весной того же года прошел обучение террористической деятельности под руководством представителей спецслужб Украины на территории иностранных государств".

"Вернувшись в Рязанскую область, по указаниям кураторов с Украины Сидики изготовил взрывчатые вещества и взрывные устройства. Затем он подготовил и совершил два террористических акта: атаку на объект Министерства обороны, расположенный в Рязанской области, и подрыв железной дороги в районе станции Недостоево, повлекший крушение грузового железнодорожного состава", - сказала Петренко.

Еще один взрыв на железной дороге, планируемый Сидики и его кураторами с Украины на территории Рязанской области, "не удалось осуществить в связи с тем, что Сидики был задержан правоохранительными органами", считает следствие.

"Ущерб, причиненный инфраструктуре ОАО "РЖД", а также собственникам грузов преступными действиями Сидики и его соучастников, составил свыше 70 млн рублей", - сказала Петренко, добавив, что Сидики имеет двойное гражданство - России и Италии и внесен в список террористов и экстремистов.

В Генпрокуратуре сообщили, что Сидики также назначен штраф в 2 млн рублей и ограничение свободы сроком на 2 года.