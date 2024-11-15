В Росрыболовстве отметили восстановление популяции осетра в Азовском море

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Популяция осетровых рыб восстанавливается в Азовском море, не исключается возможность снятия запрета на его вылов, сообщил журналистам замруководителя Росрыболовства Василий Соколов в кулуарах II Астраханского международного форума "МТК Север-Юг - новые горизонты".

"Наши заводы Главрыбвода, которые ежегодно выпускают достаточно большие объемы малька осетровых, сейчас получили шанс на выживание. Пока рано говорить о разрешении на вылов (запрет введен с 2000 года - ИФ), чтобы это не привело просто к очередному выкашиванию осетровых. Посмотрим по результатам текущего года и 2025 года, мы в принципе можем это оперативно ввести", - сказал Соколов.

По его словам, для снятия запрета на вылов осетровых необходима проработка всех мероприятий - кто будет ловить, какими орудиями и в какие сроки, т.к. запрет на вылов длится очень долго.

"Осетр - это не горбуша, он не два года живет, а гораздо дольше. Надо запасу дать возможность окрепнуть", - добавил Соколов.