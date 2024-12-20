Прикаспийские страны продлили на 2025 год запрет на коммерческий вылов осетровых

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Прикаспийские страны продлили на 2025 год запрет на коммерческий вылов осетровых, сообщило Росрыболовство после прошедшей в Астрахани 8-й сессии комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами.

В ней приняли участие представители всех прикаспийских государств: России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении.

"Стороны согласились продлить запрет на коммерческий промысел осетровых видов рыб на 2025 год и не устанавливать на 2025 год квоты экспорта на икру и осетровых видов рыб. Вылов осетровых в будущем году, как и ранее, будет осуществляться только в целях научных исследований и искусственного воспроизводства", - говорится в сообщении.

Росрыболовство также сообщило, что в 2023 году российские предприятия выпустили в Каспий 34,5 млн штук молоди осетровых, казахстанские - 1,9 млн штук, азербайджанские - 618,7 тысячи штук.

Комиссия по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами создана в соответствии с соглашением, подписанным в Астрахани в сентябре 2014 года представителями Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении. Весной 2016 года документ прошел ратификацию во всех странах-участницах и вступил в силу. Соглашение предусматривает возможность принятия комиссией решений, обязательных для исполнения государствами-участниками. Первая сессия комиссии состоялась в Баку в конце ноября 2017 года.

Россия запретила промышленный вылов белуги в Волго-Каспийском бассейне с 2000 года, осетра и севрюги - с 2005 года. Мораторий на промышленный лов осетровых действует в Казахстане, Азербайджане, Иране и Туркмении.

Каспийское море - самый богатый в мире водоем по численности и видовому разнообразию осетровых. Максимальные уловы осетровых в Каспийском бассейне отмечались в начале ХХ века - 39,4 тысячи тонн и в конце 1970-х годов - 27,4 тысячи тонн. Резкое сокращение численности осетровых началось с 1991 года.