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Курской и Белгородской областям выделили 22 млрд руб. для уехавших и потерявших имущество

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит более 22 млрд рублей на поддержку жителей Курской и Белгородской областей, вынужденно покинувшим свои дома или утратившим имущество из-за обстрелов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы продолжаем помогать Белгородской и Курской областям. В нескольких районах люди потеряли свое имущество, нуждаются в поддержке. Сегодня Курской области дополнительно направим на компенсацию таких затрат почти 4 миллиарда рублей, чтобы граждане смогли оперативно получить средства и приобрести самые необходимые вещи", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.

Он уточнил, что Курская область дополнительно получит свыше 1 млрд рублей - на возмещение средств за аренду жилья. Кроме того, выделят 14 млрд рублей для единовременной выплаты на покупку или строительство жилья.

Белгородская область получит на эти же цели около 3,5 млрд рублей.

"Прошу очень внимательно относиться к каждой семье и решать вопросы максимально быстро - без бюрократической волокиты", - подчеркнул глава правительства.

Курская область Белгородская область Михаил Мишустин
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