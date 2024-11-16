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Шебекино и село Грузское в Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино и село Грузское подверглись атакам украинских беспилотников.

"В городе Шебекино БПЛА сдетонировал недалеко от четырехквартирного дома - выбиты окна в одной из квартир. Также 4 FPV-дрона нанесли удар по территории предприятия: повреждены три производственных здания, склад, оборудование и грузовой автомобиль. В селе Грузское Борисовского района в результате двух атак дронов-камикадзе на территории частного домовладения посечён гараж, а также автомобиль получил значительные повреждения", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.

Белгородская область Вячеслав Гладков Шебекино Грузское
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