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Кровля обрушилась на шахте "Таштагольская" в Кузбассе, под завалами один человек

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Кровля обрушилась на шахте "Таштагольская" в Кемеровской области, один человек находится под завалами, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС РФ по региону.

"Обрушение произошло в 04:45 по местному времени. От нас выехали на место 23 человека и 4 единицы техники", - сказал собеседник агентства.

По факту обрушения кровли на шахте "Таштагольская" возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), сообщает Следственное управление СКР по Кемеровской области.

Предварительно установлено, что ночью 16 ноября 2024 года на шахте "Таштагольская" АО "Евраз ЗСМК" в Таштагольском муниципальном районе при производстве работ по добыче руды произошло внезапное обрушение кровли. Предварительно установлено, что под завалами может находиться один человек.

Следователями СК России устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Рудная шахта "Таштагольская" обеспечивает сырьем комбинат "Евраз ЗСМК", входящий в группу Evraz.

Кузбасс МЧС РФ Евраз ЗСМК
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