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Кровля на шахте "Таштагольская" обрушилась после подземного толчка магнитудой 5,4

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В шахте "Таштагольская" в городе Таштаголе (Кузбасс) после геодинамического явления обрушились горные породы, сообщила прокуратура Кемеровской области.

"Сегодня, 16 ноября, после произошедшего в горном отводе шахты "Таштагольская" зарегистрированного геодинамического явления (толчок) с энергетическим классом 5,4 произошло обрушение горной массы с кровли горной выработки", - говорится в сообщении.

Прокуратура города организовала проверку, на место происшествия выехал прокурор Таштагола Андрей Брайко, сообщили в ведомстве.

Кроме того, прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным управлением по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Как сообщалось, кровля обрушилась на шахте "Таштагольская" в субботу. По данным предприятия, в шахте в момент обрушения работали 183 горняка, 182 вышли на поверхность, одного человека ищут, идет разбор завалов.

Рудная шахта "Таштагольская" обеспечивает сырьем комбинат "Евраз ЗСМК", входящий в группу Evraz.

Кузбасс Евраз ЗСМК
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