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Автоматика отключила линию электроснабжения на Запорожской АЭС

Безопасности станции ничто не угрожает

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Основная линия электроснабжения 750 кВ отключилась на Запорожской АЭС, сообщили в субботу представители станции.

"На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ "Днепровская", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ЗАЭС.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линям: основной 750 кВ " Днепровская " и резервной - 330 кВ "Ферросплавная-1".

"Собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 кВ "Ферросплавная-1". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано", - добавили представители станции.

Предыдущий раз об отключении основной линии снабжения на ЗАЭС сообщали 23 мая.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Запорожская АЭС Росатом
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