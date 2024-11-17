Подача электроэнергии на ЗАЭС по основной линии возобновлена

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Подача электроэнергии на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) по основной линии 750 кВ возобновлена, сообщили в воскресенье представители станции.

"На Запорожской АЭС введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 750 кВ "Днепровская", - говорится в телеграм-канале станции.

Об отключении снабжения по основной линии на ЗАЭС сообщили накануне. Линия отключена действием автоматики.

Снабжение станции осуществлялось по резервной линии 330 кВ.

Электроснабжение ЗАЭС осуществляется по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Феросплавная -1". Сейчас обе они в работе.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").