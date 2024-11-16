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Военные РФ взяли под контроль населенные пункты Ленинское и Макаровка в ДНР

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль два населённых пункта в ДНР - Ленинское и Макаровку, сообщило министерство обороны РФ в субботу.

"В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Ленинское Донецкой народной республики", - сказано в сообщении.

Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных активных действий взяли под контроль населённый пункт Макаровка (ДНР), говорится в сводке.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
ДНР Макаровка Минобороны
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