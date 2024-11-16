Военные РФ взяли под контроль населенные пункты Ленинское и Макаровка в ДНР

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль два населённых пункта в ДНР - Ленинское и Макаровку, сообщило министерство обороны РФ в субботу.

"В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Ленинское Донецкой народной республики", - сказано в сообщении.

Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных активных действий взяли под контроль населённый пункт Макаровка (ДНР), говорится в сводке.