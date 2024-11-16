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Военные РФ нанесли удары по обеспечивавшей ВСУ энергоинфраструктуре

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по энергетической инфраструктуре, которая использовалась для обеспечения украинской армии, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, использовавшимся для обеспечения действий ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, также ударам подверглись цеха по производству и места хранения беспилотников, подразделения и техника ВСУ в 165 районах.

Как сказано в сообщении министерства, "средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 102 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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