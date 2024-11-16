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"Роскосмос" сообщил о готовности "Прогресса МС-29" к общей сборке с ракетой

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-29", который отправится с Байконура к Международной космической станции (МКС) 21 ноября, подготовлен к общей сборке с ракетой, сообщил в субботу "Роскосмос".

"Сегодня грузовик прибыл в МИК (монтажно-испытательный корпус - ИФ) площадки 31 для проведения работ по общей сборке с ракетой", - сказано в сообщении госкорпорации в телеграм-канале.

По ее данным, перед отправкой корабля с площадки 254 специалисты "Роскосмоса" "выполнили кантование космической головной части в горизонтальное положение и погрузили ее в железнодорожный транспортный агрегат".

Ранее сообщалось, что запуск "грузовика" "Прогресс МС-29" к МКС спланирован на 21 ноября.

Роскосмос МКС Байконур Прогресс МС-29
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