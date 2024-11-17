Ракета для отправки к МКС "Прогресса МС-29" собрана на Байконуре

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Общая сборка ракеты космического назначения "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-29" проведена в воскресенье на космодроме Байконур, сообщает "Роскосмос".

"После этого государственная комиссия разрешила 18 ноября вывезти и установить ракету на стартовом комплексе 31-й площадки", - говорится в сообщении.

По данным госкорпорации, пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-29" намечается на 21 ноября в 15:22 по Москве.

На "Прогрессе МС-29" планируется доставить 2 487 кг грузов на Международную космическую станцию. Это, в том числе, 1 155 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа 72-й длительной экспедиции, 869 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 43 кг азота для пополнения атмосферы МКС, говорится в сообщении.

Также корабль везет на станцию оборудование для научных экспериментов "БТН-Нейтрон-2", "Вампир", "Взаимодействие-2", "Лазма", "Сепарация", "Спланх", "Фуллерен" и "3D-печать", информирует "Роскосмос".