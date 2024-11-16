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Один человек погиб при обстреле Херсонской области

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще один получил ранения в результате ударов по населенным пунктам Херсонской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В селе Великие Копани удар беспилотника-камикадзе в дорожное покрытие привел к гибели мужчины 1978 года рождения", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

По его словам, под обстрел также попала Новая Каховка, в результате чего ранен мужчина 1958 года рождения. С тяжелыми травмами он госпитализирован. В городе повреждены жилые дома и линии электропередачи.

Кроме того, ВСУ обстреляли Каховку - там поврежден жилой дом.

Владимир Сальдо Новая Каховка Херсонская область
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