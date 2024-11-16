Пять дронов ВСУ сбито за полчаса над тремя регионами

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Пять украинских беспилотников уничтожено в субботу вечером над Курской, Брянской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области, два - над территорией Брянской области и один - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, это произошло с 20:30 до 21:00 по Москве.